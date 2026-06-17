LJUDI, KAKVA NOĆ! Mesi poveo trku sa tri pogotka, Mbape i Haland postigli po 2 gola: Čeka nas ludnica u trci za najboljeg strelca
Utakmice prvog kola u Grupama I i J koje su odigrane u utorak uveće i noć između utorka i srede, donele su odličan fudbal, kao i pregršt golova.
Francuska je savladala Senegal sa 3:1, a Norveška Irak sa 4:1 u okviru I grupe, dok je Argentina sa 3:0 bila bolja od Alžira u Grupi J.
Sve tri utakmice su obeležile prve zvezde i najbolji strelci. Lionel Mesi je upisao het-trik, a Kilijan Mbape i Erling Haland po dva gola.
Time su njih trojica istakli kandidature za najboljeg strelca 23. po redu Svetskog prvenstva.
Naravno, suština Mundijala je "boginja", odnosno zvanje svetskog šampiona, ali je utisak da nas čeka ništa manje zanimljiva trka za "zlatnu kopačku".
Prvo kolo još uvek nije završeno, a već imamo dobar broj fudbalera koji će ući u uži izbor.
Mesi je sa tri pogotka preuzeo čelno mesto.
Prate ga trenutno čak šestorica fudbalera sa po dva gola.
Lista najboljih strelaca na Mundijalu
3 gola
Lionel Mesi (Argentina) - 0 asistencija, 83 minuta na terenu
2 gola
Folarin Balogun (SAD) - 0 asistencija, 77 minuta na terenu
Hasin Ajari (Švedska) - 0 asistencija, 100 minuta na terenu
Kai Haverc (Nemačka) - 0 asistencija, 100 minuta na terenu
Ilajdža Džast (Novi Zeland) - 0 asistencija, 101 minut na terenu
Erling Haland (Norveška) - 0 asistencija, 103 minuta na terenu
Kilijan Mbape (Francuska) - 0 asistencija, 106 minuta na terenu