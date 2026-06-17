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Dok su argentinski reprezentativci odrađivali posljednje pripreme, kamere su uhvatile dirljiv susret Lionela Mesija i Serhija Aguera koji je u rekordnom roku postao hit na društvenim mrežama i izazvao lavinu emocija među navijačima širom svijeta.

Nekadašnji golgeter Argentine Serhio Aguero nalazio se uz teren stadiona u Kanzas Sitiju, gdje je kao stručni konsultant komentarisao atmosferu pred meč i govorio o šansama aktuelnih svjetskih prvaka.

Sve je djelovalo kao uobičajeno uključenje uživo, sve dok se iza njegovih leđa nije pojavio Lionel Mesi.

Kapiten "gaučosa" upravo je završavao zagrevanje sa saigračima, ali je u jednom trenutku primijetio svog dugogodišnjeg prijatelja. Bez ikakvog premišljanja skrenuo je sa putanje i krenuo pravo prema njemu.

Ono što je uslijedilo izazvalo je oduševljenje među navijačima. Mesi je prišao Agueru, snažno ga zagrlio, a zatim ga i poljubio, što je obojicu nasmijalo do suza.

Kamere su zabilježile svaki detalj emotivnog susreta, a snimak je munjevito počeo da se dijeli društvenim mrežama.

Za milione Argentinaca ovaj trenutak imao je mnogo dublje značenje od običnog pozdrava. Mesi i Aguero godinama važe za nerazdvojne prijatelje, još od dana kada su zajedno nosili dres omladinskih selekcija Argentine.

Njihov odnos preživio je brojne uspone i padove. Dijelili su svlačionicu na najvećim turnirima, prolazili kroz bolne poraze, ali i slavili istorijske pobjede koje su obilježile jednu eru argentinskog fudbala.

Posebno emotivan bio je trenutak kada je Argentina osvojila titulu svjetskog prvaka u Kataru. Iako je zbog zdravstvenih problema ranije završio karijeru, Aguero je tada bio među najveselijim članovima argentinske ekspedicije i gotovo nerazdvojan od Mesija tokom slavlja.

U Argentini se već dugo priča da je upravo Aguero jedan od rijetkih ljudi kojima Mesi bezrezervno vjeruje. Zato ni ne čudi što je, usred priprema za važan meč, odlučio da zastane i posveti nekoliko trenutaka svom prijatelju.

Susret je trajao kratko, ali je bio dovoljan da još jednom pokaže koliko je snažna veza dvojice fudbalskih velikana koja traje više od dvadeset godina.