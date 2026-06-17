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Lionel Mesi ponovo je naterao fudbalski svet da mu se pokloni! Kapiten Argentine briljirao je u pobedi nad Alžirom (3:0) na otvaranju Mundijala, a njegov het-trik doneo mu je niz istorijskih dostignuća o kojima bruje svetski mediji.

1/11 Vidi galeriju Lionel Mesi protiv Alžira Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Pre svega, Mesi je postao prvi fudbaler u istoriji koji je nastupio na čak šest svetskih prvenstava, čime je pomerio granice koje su mnogi smatrali nedostižnim.

Pored toga, duel sa Alžirom bio je i njegov 200. nastup u dresu Argentine, pa se pridružio malobrojnom društvu igrača koji su stigli do ove magične brojke.

Međutim, tu nije bio kraj spektaklu. Sa tri pogotka protiv Alžira, Mesi je dodatno napredovao na večnoj listi strelaca Mundijala i nastavio poteru za legendarnim Miroslavom Kloseom, vlasnikom rekorda od 16 golova na svetskim prvenstvima. Pre početka turnira nalazio se na 13 pogodaka, a upravo zbog toga strani mediji ističu da je Nemčev rekord ozbiljno ugrožen.

Još jedan neverovatan podvig uspeo je da ostvari Argentinac. Mesi je postao tek drugi fudbaler u istoriji, uz Kristijana Ronalda, koji je uspeo da postigne gol na pet različitih Mundijala.

Da njegovoj magičnoj večeri ništa nije moglo da stane na put pokazao je i prvi gol na utakmici. Sjajan projektil sa distance već su pojedini strani mediji proglasili jednim od najlepših pogodaka dosadašnjeg toka prvenstva.

Kao da sve to nije dovoljno, Mesi je i ranije držao rekord po broju nastupa na svetskim prvenstvima, a novim mečom dodatno je uvećao prednost na vrhu večne liste.

Sa 38 godina na leđima, fudbalski čarobnjak iz Rosarija još jednom je pokazao da za njega granice ne postoje. Dok Argentina sanja novu titulu svetskog prvaka, Mesi iz utakmice u utakmicu nastavlja da ruši rekorde i piše stranice istorije koje će teško iko ikada nadmašiti.