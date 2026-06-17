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Selektor Norveške Stale Solbaken izjavio je nakon pobede nad Irakom (4:1) u Foksborou da njegova ekipa sada zaslužuje kratak odmor, ali i da mora pametno da iskoristi pauzu pre narednih utakmica na Svetskom prvenstvu.

1/9 Vidi galeriju Irak - Norveška, Mundijal 2026 Foto: Buda Mendes / Getty images / Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, CJ GUNTHER / UPI / Profimedia

Solbaken je istakao da igrači sada mogu da "napune baterije" pre narednog meča u grupi.

"Mislim da će im prijati da me ne vide naredna dva dana. Mnogi će imati posete porodice. Mogu da treniraju ako žele, ali ako žele da igraju golf ili se odmore, to je u redu. Važno je da se opuste i mentalno i fizički", rekao je selektor Norveške.

On je dodao da je pritisak velikog takmičenja bio osetan, ali da je njegov tim dobro reagovao.

"Svi su mogli da osete da je ovo veliki trenutak i težak turnir, i zato je odmor sada veoma važan", naveo je Solbaken.

Govoreći o Halandu, koji je postigao dva gola, selektor je ponovio da je napadač potpuno spreman za najveću scenu.

"Svidela mu se atmosfera, nije mu bila preveliki pritisak. Imao sam dobar osećaj i pre utakmice, poslednji treninzi su bili veoma dobri, pa sam verovao da će odigrati dobru utakmicu", istakao je.

1/6 Vidi galeriju Erling Haland protiv Iraka Foto: JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Buda Mendes / Getty images / Profimedia, VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Norvešku u narednom kolu očekuje duel sa Senegalom, koji je ranije poražen od Francuske 1:3. Solbaken očekuje znatno teži meč i upozorava da nema mesta potcenjivanju.

"Biće to dva protivnika koji su verovatno bliži našem nivou. Senegal je u velikim delovima meča delovao veoma solidno, i to je ono na šta moramo da se fokusiramo", zaključio je selektor Norveške.

Beta