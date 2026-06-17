Roman Šmid je u 22. minutu spektakularnim udarcem u gornji ugao doneo Austriji 1:0 protiv Jordana
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Spektakularan gol postigao je Roman Šmid za prednost Austrije protiv Jordana - 1:0.
U 22. minutu utakmice reprezentativac Austrije napravio je potez za pamćenje - posle brze akcije Austrijanaca, dobio je loptu na ivici kaznenog prostora i fantastičnim udarcem matirao golmana Jordana.
Lopta je išla neodbranjivo u gornji ugao, a protivnički golman nije imao nikakvu šansu da reaguje.
Austrija je od starta nametnula ritam, ali je upravo taj trenutak genijalnosti Šmida razbio otpor Jordana i doneo vođstvo timu Ralfa Rangnika.
Pogledajte ovaj spektakularan gol:
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