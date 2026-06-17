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Lionel Mesi odigrao je meč za pamćenje protiv Alžira - postigao je het-trik, predvodio Argentinu do ubedljive pobede i oborio nekoliko rekorda, ali je utakmicu obeležila i velika kontroverza koja je mogla potpuno da promeni tok susreta.

U 30. minutu došlo je do sporne situacije u kojoj je Mesi ušao oštrije u duel na sredini terena. Sudija je dosudio prekršaj za Alžir, ali nije pokazao ni žuti karton, što je odmah izazvalo burne reakcije na stadionu i društvenim mrežama.

1/11 Vidi galeriju Lionel Mesi protiv Alžira Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Mnogi smatraju da je argentinski as morao biti sankcionisan barem žutim kartonom – a pojedini idu i dalje, ocenjujući da je start bio za direktan crveni karton. Na mrežama su se pojavile i teške optužbe da je situacija mogla ozbiljno da ugrozi protivničkog igrača.

"Trebao je da bude isključen već u 30. minutu, to bi potpuno promenilo utakmicu", navodi se u jednoj viralnoj objavi koja se masovno deli.

Ipak, Mesi je ostao na terenu i ubrzo potom preuzeo potpunu kontrolu nad mečem, postigao het-trik i predvodio Argentinu do dominantne pobede, uz još jedan niz rekorda koji se dodaju njegovoj već legendarnoj karijeri.

Pogledajte start koji je podigao veliku buru: