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Lionel Mesi je posle jedne istorijske noći na Svetskom prvenstvu otkrio zašto su mu krenule suze nakon postignutog gola protiv Alžira.

Argentinska zvezda je u pobedi 3:0 upisala het-trik i još jednom ispisala istoriju, ali je pažnju više od rekorda privukao trenutak iskrene emocije koji je usledio na terenu.

Lionel Mesi protiv Alžira Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

"Volim da igram fudbal, to je moja strast od detinjstva. Kada sam u dobroj formi, dajem sve od sebe", rekao je Mesi posle meča, ali je najviše pažnje izazvao deo o suzama.

Otkrivajući razlog emotivne reakcije, Argentinac je priznao da iza njega nije bio lak period.

"Imao sam teške dane i zato sam bio toliko emotivan. Zahvalan sam saigračima, stručnom štabu i celoj delegaciji nacionalnog tima", poručio je Mesi, objašnjavajući trenutak koji je dirnuo ceo stadion.

I dok je publika gledala još jednu njegovu magičnu partiju, Mesi je u isto vreme ispisao i nove stranice istorije - postao je najstariji igrač koji je postigao het-trik na Svetskim prvenstvima, nadmašivši prethodni rekord.

Pored toga, stigao je do 16 golova na Mundijalima i izjednačio se sa Miroslavom Kloseom na vrhu večne liste strelaca.

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Mundijal - Navijači Norveške Izvor: Instagram