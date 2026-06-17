SUZE MESIJA DIRNULE PLANETU! Argentinac otvorio dušu, pa otkrio zašto je ZAPLAKAO na terenu: Imao sam teške dane... (VIDEO)
Lionel Mesi je posle jedne istorijske noći na Svetskom prvenstvu otkrio zašto su mu krenule suze nakon postignutog gola protiv Alžira.
Argentinska zvezda je u pobedi 3:0 upisala het-trik i još jednom ispisala istoriju, ali je pažnju više od rekorda privukao trenutak iskrene emocije koji je usledio na terenu.
"Volim da igram fudbal, to je moja strast od detinjstva. Kada sam u dobroj formi, dajem sve od sebe", rekao je Mesi posle meča, ali je najviše pažnje izazvao deo o suzama.
Otkrivajući razlog emotivne reakcije, Argentinac je priznao da iza njega nije bio lak period.
"Imao sam teške dane i zato sam bio toliko emotivan. Zahvalan sam saigračima, stručnom štabu i celoj delegaciji nacionalnog tima", poručio je Mesi, objašnjavajući trenutak koji je dirnuo ceo stadion.
I dok je publika gledala još jednu njegovu magičnu partiju, Mesi je u isto vreme ispisao i nove stranice istorije - postao je najstariji igrač koji je postigao het-trik na Svetskim prvenstvima, nadmašivši prethodni rekord.
Pored toga, stigao je do 16 golova na Mundijalima i izjednačio se sa Miroslavom Kloseom na vrhu večne liste strelaca.