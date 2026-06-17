Ali Olvan postigao je prvi pogodak za Jordan na Mundijalima.
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KONTRA IZ UDŽBENIKA I ISTORIJSKI GOL JORDANA! Austrijanci su bili NEMOĆNI, evo i kako! (VIDEO)
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Igrao se 50. minut meča Austrija - Jordan kada je sevnula kontra i kada je Ali Olvan pogodio sjajno za prvi gol svoje reprezentacije na Svetskim prvenstvima.
Ali Olvan daje gol na meču Austrija - Jordan Foto: Richard HEATHCOTE / Getty images / Profimedia, Dean Mouhtaropoulos / Getty images / Profimedia
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Izjednačio je Olvan na 1:1, a pogledajte i kako:
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