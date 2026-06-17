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Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni izjavio je da je današnja utakmica Svetskog prvenstva protiv selekcije Alžira bila veoma zahtevna i da je pobeda u tom duelu donela mirnoću njegovoj ekipi pred naredne mečeve.

1/11 Vidi galeriju Argentina - Alžir, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, Ismael Adnan / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Prva utakmica je uvek teška, na neki način utiče na vas. Neuspeh iz naše prve utakmice u Kataru nam je i dalje bio na umu, ali ovaj rezultat nam sada daje mir pred ono što sledi", naveo je Skaloni, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (FIFA).

Reprezentacija Argentine je danas u Kanzas Sitiju pobedila selekciju Alžira 3:0, u utakmici prvog kola Grupe J na Svetskom prvenstvu.

"Znali smo da ćemo se mučiti, oni su tim koji dobro igra. Obavili su odličan posao, bila je to veoma teška utakmica uprkos konačnom rezultatu", rekao je Skaloni.

Sva tri pogotka za aktuelnog prvaka sveta u današnjoj utakmici postigao je Lionel Mesi, koji je time izjednačio rekord Miroslava Klosea po ukupnom broju postignutih golova na Svetskim prvenstvima.

Mesi se danas pridružio i Kristijanu Ronaldu kao jedinom igraču koji je postizao golove na pet različitih Mundijala, a postao je i prvi fudbaler koji je nastupio na šest Svetskih prvenstava.

"Nemam reči kojima bih opisao Mesija. Dvadeset godina nas je navikavao na ovakve stvari i inspiriše svakoga ko ga gleda kako igra", kazao je Skaloni.

Reprezentacija Argentine će u drugom kolu Grupe J, 22. juna u Arlingtonu igrati protiv selekcije Austrije, dok će svoj poslednji meč u grupnoj fazi takođe odigrati u tom teksaškom gradu, 28. juna protiv Jordana.

"Idemo utakmicu po utakmicu. Tim je zadovoljan, dali smo minute mnogim igračima. Nadamo se da možemo da pobedimo u sledećoj utakmici kako bi svi mogli da budu u trećoj utakmici grupne faze", naveo je Skaloni.

Beta