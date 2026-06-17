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Golman fudbalske reprezentacije Senegala Eduar Mendi izjavio je noćas da smatra da njegova ekipa nije uspela da sprovede svoj plan igre u porazu od selekcije Francuske na Svetskom prvenstvu.

Francuska - Senegal Mundijal 2026 Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / IPA / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

"Nismo uspeli da sprovedemo naš plan igre. Znali smo da moramo da podignemo nivo igre u drugom poluvremenu i da budemo ubojiti u budućnosti. To smo uspeli da uradimo samo u nekim trenucima, dok protiv ovakvih ekipa morate biti pedantni i ništa ne prepuštati slučaju jer se suočavate sa čistim talentom", naveo je Mendi za beIn Sports, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Reprezentacija Senegala je u utorak u Ist Raderfordu izgubila od selekcije Francuske 1:3, u utakmici prvog kola Grupe I na Svetskom prvenstvu.

Senegalski fudbaleri će u drugom kolu Grupe H u Ist Raderfordu igrati protiv selekcije Norveške.

"Prva utakmica je sada iza nas, moramo da učimo iz nje i da usmerimo pažnju na Norvešku", kazao je Mendi.

Beta

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Mundijal - Navijači Norveške Izvor: Instagram