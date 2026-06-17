BOLAN START MUNDIJALA! Mendi otkrio šta je presudilo protiv Francuske!
Golman fudbalske reprezentacije Senegala Eduar Mendi izjavio je noćas da smatra da njegova ekipa nije uspela da sprovede svoj plan igre u porazu od selekcije Francuske na Svetskom prvenstvu.
"Nismo uspeli da sprovedemo naš plan igre. Znali smo da moramo da podignemo nivo igre u drugom poluvremenu i da budemo ubojiti u budućnosti. To smo uspeli da uradimo samo u nekim trenucima, dok protiv ovakvih ekipa morate biti pedantni i ništa ne prepuštati slučaju jer se suočavate sa čistim talentom", naveo je Mendi za beIn Sports, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).
Reprezentacija Senegala je u utorak u Ist Raderfordu izgubila od selekcije Francuske 1:3, u utakmici prvog kola Grupe I na Svetskom prvenstvu.
Senegalski fudbaleri će u drugom kolu Grupe H u Ist Raderfordu igrati protiv selekcije Norveške.
"Prva utakmica je sada iza nas, moramo da učimo iz nje i da usmerimo pažnju na Norvešku", kazao je Mendi.
Beta