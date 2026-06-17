"GREŠKE SU NAS SKUPO KOŠTALE" Norveška razbila Irak, selektor otkrio razloge debakla!
Selektor fudbalske reprezentacije Iraka Grejam Arnold izjavio je da je njegova ekipa igrala veoma dobro u pojedinim momentima današnje utakmice Svetskog prvenstva protiv selekcije Norveške, ali da je u tom duelu izgubila zbog par kobnih grešaka koje je napravila.
"Odlična igra na momente, ali smo napravili par grešaka koje su nas jako koštale", naveo je Arnold, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).
Reprezentacija Iraka je danas u Foksborou izgubila od selekcije Norveške 1:4, u utakmici prvog kola Grupe I na Svetskom prvenstvu.
Selekcija Iraka će u drugom kolu Grupe I, 22. juna igrati u Filadelfiji protiv reprezentacije Francuske, dok će svoj poslednji meč u grupnoj fazi odigrati 26. juna u Torontu protiv Senegala.
"Tri boda će nas odvesti u drugu fazu, a imamo još dve utakmice do kraja grupe", rekao je Arnold.
Beta