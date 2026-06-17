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Fudbaler Zvezde je u igru ušao na startu drugog poluvremena, a onda je imao svoj šou.

Prvo je postigao pogodak u 67. minutu, ali mu je on poništen, da bi deset minuta kasnije bio i te kako zaslužan za autogol Jordana kojim je Austrija povela sa 2:1.

Nije se tu zaustavio Arnautović, već je u nadoknadi prvo izborio penal, a zatim ga i realizovao, te je na taj način ostvario svoj san i postigao je pogodak na Svetskom prvenstvu.

1/4 Vidi galeriju Marko Arnautović gol na meču Austrija - Jordan Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, Dean Mouhtaropoulos / Getty images / Profimedia, GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia

Pogledajte kako je Marko Arnautović ostvario san da se upiše u strelce na Mundijalu.

Šta se dešavalo na utakmici?!

Šta se sve dešavalo na meču Austrija - Jordan?

Sjajnu utakmicu odigrali su fudbaleri Austrije i Jordana na Svetskom prvenstvu. Austrijanci su na kraju slavili sa 3:1, uz dosta muke i sreće i nekako su opravdali ulogu favorita i upisali tri boda.

Golovi, VAR drama, autogol, borba, šanse, žestoka bitka... Sve ovo gledali smo na meču Austrija - Jordan. Iako su mnogi očekivali laganu pobedu Austrijanaca, Jordan ne samo da je skupo prodao kožu, već je u dobrom delu utakmice bio i bolji rival od favorita.

Krenimo redom...

1/7 Vidi galeriju Prvo kolo grupe J na Mundijalu, Austrija - Jordan Foto: Tayfun CoSkun / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jordan je silovito napao gol Austrije i već u drugom minutu imao je šansu. Hadad je iskosa sa desne strane šutirao i pogodio spoljni deo mreže, a fudbaleri Jordana se tu nisu zaustavili. Čak naprotiv!

Samo 15 minuta kasnije sevnula je kontra, Ode Fahuri je uputio sjajan udarac, ali je golman Austrije Aleksander Šlager fantastično intervenisao.

Tek to je probudilo Austrijance iz šoka, a kazna za Jordan usledila je u 21. minutu. Roman Šmid uputio je projektil sa preko 20 metara i dao je jedan od lepših golova dosadašnjeg toka Mundijala.

Dva minuta kasnije, nova sreća za Austrijance. Ode Fahuri je izveo korner, skočio je Ali Olvan i pogodio je prečku. Malo je nedostajalo da Jordan ekspresno stigne do izjendačenja.

Do kraja prvog poluvremena Jordan je imao još dve odlične prilike i Austrijanci su mogli da budu srećni što su otišli na odmor uz prednost.

Na početku drugog poluvremena Marko Arnautović je ušao u igru, a u 50. minutu - šok za Austrijance!

Sevnula je kontra, Olvan je pogodio na sjajan način i doneo izjednačenje Jordanu. Bio je ovo prvi istorijski gol Jordana na Mundijalima.

1/4 Vidi galeriju Ali Olvan daje gol na meču Austrija - Jordan Foto: Richard HEATHCOTE / Getty images / Profimedia, Dean Mouhtaropoulos / Getty images / Profimedia

Nastavio je sa pretnjama Jordan, imao je još jedu šansu, a onda, od 60. minuta, Austrija preuzima incijativu.

U 67. minutu Marko Arnautović postigao je pogodak za Austriju, ali je posle VAR drame on poništen. Jedan od igrača Austrije je pre šuta fudbalera Zvezde igrao rukom, pa je pogodak pao u vodu...

1/5 Vidi galeriju Marko Arnautović na meču Austrija - Jordan Foto: Dean Mouhtaropoulos / Getty images / Profimedia, Stu Forster / Getty images / Profimedia

Ipak, deset minuta kasnije, Austrija ponovo dolazi do prednosti. Korner, sjajan skok Arnautovića i nespretna reakcija Jazana Al Araba koji postiže autogol za 2:1.

Usledio je period mirnije igre, a onda nadoknada za novu dramu. Deset minuta je produžen meč, a tu je Arnautović prvo promašio šansu 1 na 1 sa golmanom Jordana koji je sjajno intervenisao, a zatim je autsajder imao priliku da izjednači, ali je šut sa distance završio van okvira gola.

U 99. minutu Arnautović se našao u novoj prilici, jedan od igrača Jordana je uspeo da ga zaustavi, ali - rukom! Usledila je nova VAR drama, penal za Austriju i konačno pogodak Marka Arnautovića koji je u 102. minutu nagrađen za sjajnu igru.

Meč je završen 3:1, i u ovoj grupi Argentina i Austrija imaju po tri boda, a Jordan i Alžir su bez bodova. U narednoj rundi sastaće se Argentina i Austrija, odnosno Alžir i Jordan.

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