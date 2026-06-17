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Austrijska fudbalska reprezentacija započela je svoj pohod na Svetskom prvenstvu duelom prvog kola protiv selekcije Jordana i pobedom od 3:1. Za domaće ljubitelje fudbala ova utakmica je imala posebnu težinu, pošto su navijači iz Srbije imali priliku da prate nastup napadača Crvene zvezde i momka koji je rođen u našoj zemlji - Marka Arnautovića.

1/5 Vidi galeriju Marko Arnautović na meču Austrija - Jordan Foto: Dean Mouhtaropoulos / Getty images / Profimedia, Stu Forster / Getty images / Profimedia

Ipak, selektor Ralf Ragnik je iznenadio mnoge i odlučio da Arnautovića ostavi na klupi, dok je mesto u startnoj postavi poverio Saši Kalajdžiću. Ta odluka je donekle urodila plodom, jer je Austrija nakon prvih 45 minuta igre imala vođstvo od 1:0.

Potez o kome bruji Srbija

Pravo uzbuđenje usledilo je na poluvremenu, kada je Ragnik odlučio da u igru uvede iskusnog golgetera. Neposredno pre nego što je kročio na travnjak, legendarni austrijski napadač je napravio potez koji redovno ponavlja pre svakog meča, a koji je ponovo oduševio kompletnu srpsku javnost.

Dok je smireno čekao da njegov saigrač Kalajdžić napusti teren, Arnautović se pred ulazak u igru prekrstio tri puta.

1/4 Vidi galeriju Marko Arnautović se krsti pred meč Austrija - Jordan Foto: Printscreen / Arena sport

Iako je odrastao u Austriji, momak koji vuče korene iz Badovinaca nikada nije zaboravio svoju otadžbinu, što je ovim tradicionalnim gestom još jednom ponosno i dokazao.

Pogledajte kako je ovaj potez izgledao:

Šta se dešavalo na utakmici?!

Šta se sve dešavalo na meču Austrija - Jordan?

Sjajnu utakmicu odigrali su fudbaleri Austrije i Jordana na Svetskom prvenstvu. Austrijanci su na kraju slavili sa 3:1, uz dosta muke i sreće i nekako su opravdali ulogu favorita i upisali tri boda.

Golovi, VAR drama, autogol, borba, šanse, žestoka bitka... Sve ovo gledali smo na meču Austrija - Jordan. Iako su mnogi očekivali laganu pobedu Austrijanaca, Jordan ne samo da je skupo prodao kožu, već je u dobrom delu utakmice bio i bolji rival od favorita.

Krenimo redom...

1/7 Vidi galeriju Prvo kolo grupe J na Mundijalu, Austrija - Jordan Foto: Tayfun CoSkun / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jordan je silovito napao gol Austrije i već u drugom minutu imao je šansu. Hadad je iskosa sa desne strane šutirao i pogodio spoljni deo mreže, a fudbaleri Jordana se tu nisu zaustavili. Čak naprotiv!

Samo 15 minuta kasnije sevnula je kontra, Ode Fahuri je uputio sjajan udarac, ali je golman Austrije Aleksander Šlager fantastično intervenisao.

Tek to je probudilo Austrijance iz šoka, a kazna za Jordan usledila je u 21. minutu. Roman Šmid uputio je projektil sa preko 20 metara i dao je jedan od lepših golova dosadašnjeg toka Mundijala.

Dva minuta kasnije, nova sreća za Austrijance. Ode Fahuri je izveo korner, skočio je Ali Olvan i pogodio je prečku. Malo je nedostajalo da Jordan ekspresno stigne do izjendačenja.

Do kraja prvog poluvremena Jordan je imao još dve odlične prilike i Austrijanci su mogli da budu srećni što su otišli na odmor uz prednost.

Na početku drugog poluvremena Marko Arnautović je ušao u igru, a u 50. minutu - šok za Austrijance!

Sevnula je kontra, Olvan je pogodio na sjajan način i doneo izjednačenje Jordanu. Bio je ovo prvi istorijski gol Jordana na Mundijalima.

1/4 Vidi galeriju Ali Olvan daje gol na meču Austrija - Jordan Foto: Richard HEATHCOTE / Getty images / Profimedia, Dean Mouhtaropoulos / Getty images / Profimedia

Nastavio je sa pretnjama Jordan, imao je još jedu šansu, a onda, od 60. minuta, Austrija preuzima incijativu.

U 67. minutu Marko Arnautović postigao je pogodak za Austriju, ali je posle VAR drame on poništen. Jedan od igrača Austrije je pre šuta fudbalera Zvezde igrao rukom, pa je pogodak pao u vodu...

Ipak, deset minuta kasnije, Austrija ponovo dolazi do prednosti. Korner, sjajan skok Arnautovića i nespretna reakcija Jazana Al Araba koji postiže autogol za 2:1.

Usledio je period mirnije igre, a onda nadoknada za novu dramu. Deset minuta je produžen meč, a tu je Arnautović prvo promašio šansu 1 na 1 sa golmanom Jordana koji je sjajno intervenisao, a zatim je autsajder imao priliku da izjednači, ali je šut sa distance završio van okvira gola.

U 99. minutu Arnautović se našao u novoj prilici, jedan od igrača Jordana je uspeo da ga zaustavi, ali - rukom! Usledila je nova VAR drama, penal za Austriju i konačno pogodak Marka Arnautovića koji je u 102. minutu nagrađen za sjajnu igru.

1/4 Vidi galeriju Marko Arnautović gol na meču Austrija - Jordan Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, Dean Mouhtaropoulos / Getty images / Profimedia, GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia

Meč je završen 3:1, i u ovoj grupi Argentina i Austrija imaju po tri boda, a Jordan i Alžir su bez bodova. U narednoj rundi sastaće se Argentina i Austrija, odnosno Alžir i Jordan.

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