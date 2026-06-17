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Erling Haland bio je među najzapaženijim igračima Norveške u pobedi nad Irakom 3:1 na Svetskom prvenstvu, ali je posle meča pažnju potpuno usmerio na drugi duel i spektakl koji je priredio Lionel Mesi.

Dok je Norveška završavala svoj posao na terenu, Argentinac je u meču protiv Alžira ispisivao novu stranicu fudbalske istorije. Mesi je postigao het-trik i stigao do 16 golova na Svetskim prvenstvima, čime se izjednačio sa Miroslavom Kloseom na vrhu večne liste strelaca Mundijala.

Lionel Mesi protiv Alžira Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Haland očigledno nije propustio da isprati još jednu magičnu partiju argentinskog asa. Nedugo nakon završetka utakmice, oglasio se na društvenim mrežama i objavio selfi uz kratku poruku koja je odmah postala viralna - uz emotikon krune jasno je stavio do znanja koga vidi na vrhu svetskog fudbala.

"Mesi je lud čovek", napisao je Haland - što su brojni navijači odmah protumačili kao novo divljenje argentinskoj zvezdi.

Objava je izazvala ogromnu pažnju navijača širom sveta, a mnogi su istakli da reči jednog od najubojitijih napadača današnjice dodatno potvrđuju Mesijev status u svetskom fudbalu.

Norveški golgeter nikada nije krio poštovanje prema Argentincu, a i ovoga puta je pokazao da, iako pripada novoj generaciji koja preuzima svetsku scenu, i dalje duboko ceni ono što Mesi radi i u poznim igračkim godinama.

Mesijev het-trik protiv Alžira tako nije impresionirao samo navijače Argentine, već i jednog od najvećih napadača današnjice, koji je još jednom javno odao priznanje fudbalskoj legendi.

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