"MESI JE LUD ČOVEK" Haland zapalio mreže - objava o slavnom Argentincu izazvala je lavinu reakcija!
Erling Haland bio je među najzapaženijim igračima Norveške u pobedi nad Irakom 3:1 na Svetskom prvenstvu, ali je posle meča pažnju potpuno usmerio na drugi duel i spektakl koji je priredio Lionel Mesi.
Dok je Norveška završavala svoj posao na terenu, Argentinac je u meču protiv Alžira ispisivao novu stranicu fudbalske istorije. Mesi je postigao het-trik i stigao do 16 golova na Svetskim prvenstvima, čime se izjednačio sa Miroslavom Kloseom na vrhu večne liste strelaca Mundijala.
Haland očigledno nije propustio da isprati još jednu magičnu partiju argentinskog asa. Nedugo nakon završetka utakmice, oglasio se na društvenim mrežama i objavio selfi uz kratku poruku koja je odmah postala viralna - uz emotikon krune jasno je stavio do znanja koga vidi na vrhu svetskog fudbala.
"Mesi je lud čovek", napisao je Haland - što su brojni navijači odmah protumačili kao novo divljenje argentinskoj zvezdi.
Objava je izazvala ogromnu pažnju navijača širom sveta, a mnogi su istakli da reči jednog od najubojitijih napadača današnjice dodatno potvrđuju Mesijev status u svetskom fudbalu.
Norveški golgeter nikada nije krio poštovanje prema Argentincu, a i ovoga puta je pokazao da, iako pripada novoj generaciji koja preuzima svetsku scenu, i dalje duboko ceni ono što Mesi radi i u poznim igračkim godinama.
Mesijev het-trik protiv Alžira tako nije impresionirao samo navijače Argentine, već i jednog od najvećih napadača današnjice, koji je još jednom javno odao priznanje fudbalskoj legendi.