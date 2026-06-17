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Marko Arnautović upisao je svoje ime u istoriju svetskog fudbala u duelu Austrije protiv Jordana na Svetskom prvenstvu, postavši najstariji igrač koji je ikada nastupio za Austriju na Mundijalima.

U trenutku kada je kročio na teren imao je 37 godina i 59 dana, čime je oborio dugogodišnji rekord legendarnog golmana Mihaela Konsela, koji je rekord držao još od 1998. godine i meča protiv Italije.

Konsel je tada imao 36 godina i 109 dana, ali je sada Arnautović otišao korak dalje i pomerio granicu austrijske fudbalske dugovečnosti na najvećoj sceni.

Ovaj podatak dodatno dobija na težini kada se uzme u obzir da je Arnautović i dalje ključni deo reprezentacije, uprkos godinama, i da i dalje igra na visokom nivou u dresu Austrije.

1/5 Vidi galeriju Marko Arnautović na meču Austrija - Jordan Foto: Dean Mouhtaropoulos / Getty images / Profimedia, Stu Forster / Getty images / Profimedia

Iskusni napadač tako je još jednom potvrdio status jednog od najvažnijih igrača u istoriji austrijskog fudbala – i ispisao novo poglavlje Mundijala.

Podsetimo, Austrija je savladala Jordan rezultatom 3:1, a Arnautović je postigao i gol u nadoknadi vremena, što je njegov prvi ikada na Mundijalu.