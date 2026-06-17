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Usled prepoznatljivog raspoloženja fudbalskih navijača iz Škotske, koji su u velikom broju došli da podrže svoju reprezentaciju na Mundijalu, pabovi u Bostonu su ostali bez piva.

Prema navodima nestašica vlada širom grada iako su se kafići i pabovi pripremili za dolazak navijača i unapred naručili veće količina piva.

Vlasnici ugostiteljskih objekata su za "NBC" otkrili da su morali da prave hitne i neplanirane nabavka, ali je to dovelo do novog problema.

Naime, ni dobavljači nisu bili spremni za toliku potrošnju piva, pa samim tim nisu mogli da odgovore na ogromnu potražnju.

Očekuje se da će do novih isporuka doći u narednim danima, a veći broj škotskih navijača će tada preći u Majami gde će pratiti poslednji meč svog tima u grupnoj fazi.

Škotska je u prvom kolu pobedila Haiti u Foksborou, gradiću u blizini Bostona u saveznoj državi Masačusets. Na istom mestu će igrati protiv Maroka, a onda će, u trećem kolu u Majamiju igrati protiv Brazila.

1/7 Vidi galeriju Škotska - Haiti Mundijal 2026 Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Ako ništa drugo, u Floridi mogu da se priprema za dolazak ostrvljana.

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