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1/9 Vidi galeriju Francuska - Senegal Mundijal 2026 Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / IPA / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Dva gola za Francuze postigao je Mbape, a jedan Barkola, dok je za Senegal pogodio Embaj. Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa ovog meča:

Šta se sve dešavalo na meču?!

Šta se sve dešavalo na utakmici Francuska - Senegal? Krenimo redom...

Prvo poluvreme proteklo je u znaku Senegala, koji je potpuno nadigrao favorizovane Trikolore. Afrička selekcija igrala je hrabro, stvarala prilike i konstantno pretila golu Francuske. Senegalci su tokom prvih 45 minuta propustili čak tri velike šanse, dok je Francuska uspela da uputi samo jedan udarac ka golu protivnika.

Delovalo je da je tim Didijea Dešana bez ideje i energije, a Senegal je bio mnogo bliži vođstvu nego evropski velikan. Međutim, nastavak utakmice doneo je potpuno drugačiju sliku na terenu.

Francuzi su podigli tempo, a glavnu reč preuzeli su Kilijan Mbape, Majkl Olise i Dezire Due. Njihova brzina i tehnička superiornost počeli su da prave ogromne probleme odbrani Senegala, koja je u prvom delu delovala veoma sigurno.

Prvi pogodak stigao je nakon fantastične akcije. Mbape je još jednom pokazao zašto važi za jednog od najboljih fudbalera sveta. Pobegao je svojim čuvarima kao munja, izašao sam pred Eduara Mendija i rutinski zatresao mrežu za vođstvo Francuske od 1:0.

Mundijal 2026, Kilijan Mbape, Fudbalska reprezentacija Francuske Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Senegal je nakon primljenog gola pokušao da odgovori, ali kako je vreme odmicalo ostavljalo se sve više prostora za brze francuske kontre. Kazna je stigla u završnici meča. Posle još jedne brze akcije Trikolora, Bredli Barkola našao se na pravom mestu i preciznim udarcem savladao Mendija za 2:0 na stadionu u Nju Džerziju.

Senegal se nije predavao, pa je preko Embaja uspeo da se vrati u meč, međutim, tada se na scenu pojavljuje Mbape koji je pravom bombom uništio snove Senegala i doneo pobedu Francuskoj - 3:1.

Rezultat možda sugeriše rutinski trijumf, ali je istina da su Francuzi dugo bili u problemima. Senegal je pokazao da može da bude veoma neugodan rival i sigurno će imati za čim da žali zbog brojnih propuštenih prilika iz prvog poluvremena.

Na kraju, presudila je jedna stvar – kada imate Kilijana Mbapea, dovoljan je i trenutak magije.

Presudio je ogroman individualni kvalitet Francuske. Kada su Mbape, Olise i Due ubacili u višu brzinu, Senegal više nije mogao da ih zaustavi. Francuska je tako napravila veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu Mundijala, dok Senegal u narednim mečevima protiv Norveške i Iraka mora da traži bodove koji bi ga ostavili u trci za prolaz dalje.

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