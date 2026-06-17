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1/9 Vidi galeriju Irak - Norveška, Mundijal 2026 Foto: Buda Mendes / Getty images / Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, CJ GUNTHER / UPI / Profimedia

Dvostruki strelac bio je Erling Haland, dok su po jedan pogodak postigli Ostegard i Torstved.

Jedini gol za Irak je postigao Husein. Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa ovog meča:

Šta se sve dešavalo na meču?!

Šta se sve dešavalo na utakmici Irak - Norveška?! Krenimo redom...

Iako su obe ekipe ušle u meč bez kompromisa, dugo se čekalo na ozbiljniju šansu.

Prvi gol je pao u 29. minutu. Nusa i Volfe su započeli akciju po levoj strani, a Haland je klizećim startom reagovao na nešto niži centaršut i sa svega 2-3 metra smestio loptu u mrežu. Bio je to njegov prvenac na Svetskim prvenstvima.

Irak je u svojoj istoriji učešća na Mundijalima postigao samo jedan gol. A poslednje učešće je ostvario pre tačno 40 godina - 1986. godine.

Stoga nije čudo što je u 39. minutu usledilo neopisivo slavlje kada je Ali Husein glavom poslao loptu u mrežu.

No, nažalost "Lavova Mesopotamije", radost nije dugo trajala. Samo četiri minuta kasnije Haland je postigao drugi gol.

Mundijal 2026, Erling Haland Foto: Fred Kfoury Iii / Zuma Press / Profimedia

Prethodila je kardinalna greška Iračana, tačnije golmana Iraka Hasana koji nije istrčao na vreme na nešto kraću povratnu loptu.

Drugo poluvreme je bilo znatno mirnije nego prvo. Norvežani su suvereno održavali prednost, dok je utisak da Irak nije mogao do novog izjednačenja.

U takvoj situaciji, Norvežani su u finišu uspeli da obezbede ubedljiv trijumf. Ostigard, koji je u igru ušao samo tri minuta kasnije, strelac je trećeg gola.

Tačku na utakmicu stavio je Kristijan Torstved bukvalno u poslednjoj sekundi meča.

Norveška u drugom kolu igra protiv Senegala, a Irak protiv Francuske.

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