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Kapiten Argentine odigrao je partiju za istoriju i het-trikom predvodio "gaučose" do ubedljive pobede od 3:0 na startu Svetskog prvenstva. Tim podvigom izjednačio se sa Miroslavom Kloseom na vrhu večne liste strelaca Mundijala sa 16 golova, a usput je postao i najstariji fudbaler koji je ikada postigao het-trik na Svetskom prvenstvu.

1/11 Vidi galeriju Lionel Mesi protiv Alžira Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Mesi je mrežu Alžira tresao u 7, 60. i 76. minutu, a stadion je eksplodirao od oduševljenja. Međutim, jedan trenutak posebno je dirnuo navijače širom sveta.

Kada ga je u finišu meča izveo iz igre, selektor Lionel Skaloni dočekao ga je kraj aut-linije vidno emotivan. Usledio je zagrljaj koji je obišao planetu, a argentinski stručnjak kasnije je priznao koliko mu Mesi znači.

Lionel Mesi i Lionel Skaloni Foto: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

"Ostao sam bez reči. Prišao sam mu, zagrlio ga, poljubio i rekao koliko ga volim, jer zaista nisam znao šta drugo da kažem. Nije stvar samo u golovima koje postiže, neverovatno je sve ono što donosi ovom timu. Nedostajaće nam onog dana kada bude otišao. Zato moramo da uživamo u njemu dok je još ovde, jer je to najvažnije", rekao je Skaloni.

Potom je nastavio:

"On ovo radi već dvadeset godina. Ljudi širom fudbalskog sveta žele da ga gledaju, ne samo Argentinci. Moramo da uživamo u svemu što pruža, ne samo zbog rezultata, već i zbog onoga što prenosi ljudima širom sveta. To je zaista nešto neverovatno."

Da je Mesi mnogo više od običnog fudbalera za Argentince, pokazale su i reakcije njegovih saigrača.

Aleksis Mek Alister poručio je da je Mesi najvažniji igrač reprezentacije i da ekipa mora da stvori okruženje u kojem će se osećati najbolje, dok je Rodrigo De Pol pozvao navijače da uživaju u svakom minutu koji argentinski maestro provede na terenu.

"Ako je itko mislio da je ekipa bolja bez Lea, danas je postalo jasno da je on najvažniji igrač. Moramo mu izgraditi ekipu u kojoj će se osjećati prijatno. To sada radimo i njemu ide dobro - srećan je i postiže golove".

Posebno emotivan bio je i sam Mesi. Nakon prvog gola nije mogao da sakrije suze, a posle utakmice objasnio je šta se krilo iza njegove reakcije.

Argentinac je priznao da je iza njega težak period i da su ga emocije potpuno savladale. Istakao je da je zahvalan saigračima, stručnom štabu i svima koji su bili uz njega, naglasivši da danas fudbal doživljava kao poseban poklon i da uživa više nego ikada.

Koliko je Mesi bio dominantan najbolje govori reakcija Alžiraca. Iskusni defanzivac Aisa Mandi otvoreno je priznao da njegova ekipa nije imala odgovor za Argentinca.

"Oni imaju igrača koji ne prašta. Skoro svaka prilika završi u mreži. To je najbolji fudbaler svih vremena. Znali smo šta nas čeka, pokušali smo da ga zaustavimo, ali nismo uspeli", rekao je Mandi.

Mesi je još jednom pokazao zašto ga milioni smatraju najvećim svih vremena. Het-trik, rekordi, suze, ovacije i protivnici koji mu se klanjaju - bila je to još jedna noć u kojoj je svet gledao fudbalsku magiju.