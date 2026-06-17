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Šveđanin već neko vreme boravi u SAD gde komentariše dešavanja na Svetskom prvenstvu, ali je izdvojio vreme da prisustvuje UFC spektaklu u Beloj kući.

Tada je naišao na poznatu Srpkinju Milicu Narančić, koja je profesionalna bodibilderka i Ginisova rekorderka.

Milica je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram objavila selfi sa Zlatanom, a za njega je imala i poruku na srpskom jeziku: Naš balkanski brat.

Ko je Milica Narančić?

Milica Narančić je srpska IFBB Pro fitnes i bodibilding takmičarka, jedna od najuspešnijih srpskih sportistkinja u ovom sportu.

Bila je pet puta šampionka Srbije i tri puta Balkana, 2018. godine je pobedila na takmičenju Arnold Klasik, a tada joj je nagradu uručio Arnold Švarceneger.

1/5 Vidi galeriju Milica Narančić Foto: Instagram/militzafitnessifbbpro

Ušla je u Ginisovu knjigu rekorda sa najviše sklekova sa odbijanjem dlanova od poda u jednom minutu za žene - 64. Do toga je došlo u februaru 2024. godine kada je oborila svoj prethodni rekord.

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