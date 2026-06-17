SRPKINJA IZ GINISOVE KNJIGE REKORDA SRELA IBRAHIMOVIĆA NA ULICI U AMERICI! Odmah je pao selfi, a evo šta mu je poručila na srpskom jeziku!
Šveđanin već neko vreme boravi u SAD gde komentariše dešavanja na Svetskom prvenstvu, ali je izdvojio vreme da prisustvuje UFC spektaklu u Beloj kući.
Tada je naišao na poznatu Srpkinju Milicu Narančić, koja je profesionalna bodibilderka i Ginisova rekorderka.
Milica je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram objavila selfi sa Zlatanom, a za njega je imala i poruku na srpskom jeziku: Naš balkanski brat.
Ko je Milica Narančić?
Milica Narančić je srpska IFBB Pro fitnes i bodibilding takmičarka, jedna od najuspešnijih srpskih sportistkinja u ovom sportu.
Bila je pet puta šampionka Srbije i tri puta Balkana, 2018. godine je pobedila na takmičenju Arnold Klasik, a tada joj je nagradu uručio Arnold Švarceneger.
Ušla je u Ginisovu knjigu rekorda sa najviše sklekova sa odbijanjem dlanova od poda u jednom minutu za žene - 64. Do toga je došlo u februaru 2024. godine kada je oborila svoj prethodni rekord.
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