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1/11 Vidi galeriju Argentina - Alžir, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, Ismael Adnan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lionel Mesi postigao je sva tri gola i postavio niz rekorda, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:

Šta je sve od rekorda oborio Mesi?!

Ova noć nije bila posebna samo zbog pobede Argentine i tri gola Mesija, već zbog činjenice da je Leo na samo jednom meču uspeo da sruši, postavi ili izjednači čak sedam neverovatnih rekorda.

Pored toga što je na ovoj utakmici zabeležio svoj 200. jubilarni nastup u dresu reprezentacije Argentine, evo kojih je sedam istorijskih dostignuća Mesi dotakao tokom deklasiranja Alžira:

1. Najviše golova u istoriji Svetskih prvenstava (Izjednačen rekord)

Postigavši tri pogotka, Lionel Mesi je stigao do brojke od 17 golova na Mundijalima. Ovim učinkom se izjednačio na prvom mestu večne liste strelaca i deli tron sa legendarnim Miroslavom Klozeom.

2. Prvi igrač sa nastupom na šest različitih Svetskih prvenstava

Istrčavanjem na teren, Mesi je postao prvi fudbaler u čitavoj istoriji ove igre koji je zabeležio zvaničan nastup na čak šest različitih izdanja Svetskog prvenstva.

3. Najstariji strelac het-trika na Mundijalima ikada

Mesi je postao najstariji fudbaler u istoriji koji je uspeo da postigne het-trik na jednoj utakmici Svetskog prvenstva, pomerivši granice dugovečnosti na najvišem nivou.

4. Najviše kombinovanih golova i asistencija u istoriji Mundijala

Sa nova tri pogotka, Mesi je podigao svoju lestvicu direktnog učinka na istorijski maksimum. On je sada igrač sa najviše učešća kod golova (Goal Contributions) u istoriji Svetskih prvenstava - ukupno 24 (kombinovano golovi i asistencije).

5. Kralj udaraca sa distance - najviše golova van šesnaesterca

Jedan od golova protiv Alžira stigao je van kaznenog prostora, čime je Mesi postao rekorder kao igrač sa najviše postignutih golova izvan šesnaesterca u istoriji Mundijala (ukupno šest).

6. Najmlađi i najstariji strelac u istoriji Argentine na SP

Ovim golovima Mesi je zatvorio savršen krug koji traje pune dve decenije. On drži jedinstven rekord kao ujedno najmlađi i najstariji strelac za reprezentaciju Argentine u istoriji Svetskih prvenstava.

7. Čudesan jubilej: 200. nastup za pamćenje

Mesi je protiv Alžira proslavio svoj neverovatni 200. meč u dresu sa državnim grbom Argentine, a teško da je mogao da zamisli bolji način da kruniše ovaj istorijski jubilej nego sa tri pogotka i sedam srušenih rekorda.