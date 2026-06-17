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Selektor fudbalske reprezentacije Austrije Ralf Rangnik izjavio je da je današnja utakmica Svetskog prvenstva protiv Jordana bila veoma zahtevna, ali da smatra da je njegova ekipa zasluženo pobedila u tom duelu.

"Ovo je bilo veoma intenzivno, ponekad čak i previše intenzivno. Jordan je uradio neverovatan posao i učinio nam sve veoma teškim. Na kraju krajeva, zasluženo smo pobedili, ali je bilo veoma teško", naveo je Rangnik.

Fudbalska reprezentacija Austrije pobedila je danas u Santa Klari selekciju Jordana 3:1, u utakmici prvog kola Grupe J na Svetskom prvenstvu.

Austrijski fudbaleri će u drugom kolu Grupe J u Arlingtonu igrati protiv selekcije Argentine.

Beta