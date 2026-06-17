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Selektor fudbalske reprezentacije Alžira Vladimir Petković izjavio je da je selekcija Argentine bila nivo iznad njegove ekipe u današnjoj utakmici Svetskog prvenstva i samim tim zasluženo pobedila u tom duelu.

"Igrali smo protiv tima koji je bio nivo iznad nas. Oni su divan fudbalski tim i zasluženo su pobedili u ovoj utakmici", naveo je Petković na konferenciji za novinare, prenela je Sinhua.

Reprezentacija Alžira izgubila je danas u Kanzas Sitiju od selekcije Argentine 0:3, u utakmici prvog kola Grupe J na Svetskom prvenstvu.

Argentina - Alžir, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, Ismael Adnan / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Bilo bi veliko iznenađenje da smo osvojili bodove iz ove utakmice. Razlika je u načinu na koji Argentina drži loptu. Oni su elegantan tim. Samo treba pogledati koliko su 'uredni', i koliko brzo dodaju loptu, i ne dozvoljavaju protivniku da ih pritiska", izjavio je Petković.

Petković je pohvalio igru Lionela Mesija, koji je postigao sva tri pogotka za Argentinu u današnjoj utakmici i time ;izjednačio rekord Miroslava Klosea po ukupnom broju postignutih golova na Svetskim prvenstvima.

"Klasa je večna. Ne govorimo o bilo kom starom fudbaleru. Govorimo o igraču koji je osvojio osam Zlatnih lopti. Nažalost, pružili smo mu priliku kod njegovih golova. Mesi je u stanju da radi stvari lakše od većine. On je timski igrač i ima privilegiju što Argentina igra za njega, i već godinama radi neverovatne stvari", kazao je Petković.

Selektor reprezentacije Alžira rekao je da smatra da njegova ekipa može da igra bolje i dodao da njegovi igrači ne smeju da budu "obeshrabreni".

"Moramo imati veru jer ćemo se u naredna dva meča suočiti sa protivnicima drugačijeg kalibra. ;Ostali timovi u ovoj grupi i dalje moraju da se suoče sa Argentinom. Mi i dalje imamo sudbinu u svojim rukama i možemo da je odlučimo", kazao je Petković.

Selekcija Alžira će u drugom kolu Grupe J, 23. juna igrati u Santa Klari protiv reprezentacije Jordana, dok će svoj poslednji meč u grupnoj fazi odigrati 28. juna u Kanzas Sitiju protiv Austrije.

Beta

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