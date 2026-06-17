Susret je na programu u sredu od 19 časova.
FIFA WC 2026
MOŽE LI RONALDO KAO MESI?! Evo gde možete gledati direktan prenos meča Portugal - Kongo
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Fudbaleri Portugala i DR Konga u sredu od 19 časova igraju svoj prvi meč na Svetskom prvenstvu.
Glavno pitanje koje se nameće je - da li Kristijano Ronaldo može da krene putem Lionela Mesija koji je postigao tri gola na meču Argentina - Alžir?!
Kristijano Ronaldo u dresu Portugala. Foto: Sandro Alemao/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sandro Alemao / Zuma Press / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na Areni Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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