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Fudbaleri Portugala i DR Konga u sredu od 19 časova igraju svoj prvi meč na Svetskom prvenstvu.

Glavno pitanje koje se nameće je - da li Kristijano Ronaldo može da krene putem Lionela Mesija koji je postigao tri gola na meču Argentina - Alžir?!

Kristijano Ronaldo u dresu Portugala. Foto: Sandro Alemao/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sandro Alemao / Zuma Press / Profimedia

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na Areni Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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01:05
Kristijano Ronaldo tuguje zbog ispuštene titule zbog kiksa na Al-Nasr Al-Hilal Izvor: YouTube/AlfonsoR10