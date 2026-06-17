Susret je na programu u sredu od 22 časa.
FIFA WC 2026
ENGLESKA ILI HRVATSKA - KO ĆE SLAVITI U DERBIJU?! Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča!
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Fudbaleri Engleske i Hrvatske u sredu od 22 časa igraju jedan od derbi mečeva prvog kola Svetskog prvenstva.
Hari Kejn u dresu reprezentacije Engleske Foto: Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na Areni Sport Premium 1 i RTS 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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