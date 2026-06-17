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Pojavio se snimak koji je brzo postao viralan na društvenim mrežama, a na njemu engleski navijači u jednom pabu u Dalasu provociraju hrvatske navijače uoči velikog meča Engleske i Hrvatske na Svetskom prvenstvu.

Na snimku se vidi grupa Engleza kako u dobrom raspoloženju peva provokativni slogan upućen Hrvatima, koji glasi: "You’re shit but your birds are fit", što se u slobodnom prevodu može razumeti kao uvreda na račun fudbalske reprezentacije, uz istovremeno šaljivu opasku o hrvatskim devojkama.

Snimak iz Dalasa ubrzo se proširio platformama i dodatno podigao tenzije pred jedan od najzanimljivijih duela grupne faze Mundijala između Engleske i Hrvatske.