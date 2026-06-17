"Ali zaista mi je već svejedno koje rekorde obaram. Želim da dam sve od sebe na svom poslednjem turniru sa ovom ekipom. Izuzetno sam srećan i radostan što smo pobedili u ovoj utakmici. Ekipa je dala sve od sebe, na početku se primetilo i da smo bili malo nervozni, ali to je normalno kada započinješ Svetsko prvenstvo. Ulazak sa klupe? Sedeti na klupi nikada nije lep osećaj. Saša Kalajdžić je i zaslužio da bude u startnoj postavi, takođe sam veoma srećan zbog njegove forme nakon toliko teških povreda".