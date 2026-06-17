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Podsetimo, fudbaler Crvene zvezde je postigao gol na otvaranju Mundijala, a kada je sa klupe za rezervne igrače ušao u igru postao je najstariji fudbaler Austrije koji je igrao na Svetskim prvenstvima.

Logično, tim golom je postao i najstariji strelac za Austriju na najvećem takmičenju.

"Ne zvuči baš dobro", rekao je Marko Arnautović posle utakmice uz osmeh i dodao:

"Ali zaista mi je već svejedno koje rekorde obaram. Želim da dam sve od sebe na svom poslednjem turniru sa ovom ekipom. Izuzetno sam srećan i radostan što smo pobedili u ovoj utakmici. Ekipa je dala sve od sebe, na početku se primetilo i da smo bili malo nervozni, ali to je normalno kada započinješ Svetsko prvenstvo. Ulazak sa klupe? Sedeti na klupi nikada nije lep osećaj. Saša Kalajdžić je i zaslužio da bude u startnoj postavi, takođe sam veoma srećan zbog njegove forme nakon toliko teških povreda".

Marko Arnautović gol na meču Austrija - Jordan Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, Dean Mouhtaropoulos / Getty images / Profimedia, GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia

Nakon otprilike pola sata igre selektor Ralf Ragnik je prišao Arnautoviću.

"Rekao mi je da ulazim. Naravno da ne propuštam takav trenutak“.

Arnautović je u 102. minutu postigao gol sa bele tačke.

"Sjajan osećaj. Dobro jutro svim Austrijancima! Hvala na podršci, nastavićemo da se borimo za vas", rekao je iskusni centarfor.

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Slavlje Stankovića posle gola Arnautovića Izvor: Kurir