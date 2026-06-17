"NE ZVUČI BAŠ DOBRO..." Arnautoviću posle istorijske utakmice otkrili da je oborio rekord, odgovorio je u svom stilu
Podsetimo, fudbaler Crvene zvezde je postigao gol na otvaranju Mundijala, a kada je sa klupe za rezervne igrače ušao u igru postao je najstariji fudbaler Austrije koji je igrao na Svetskim prvenstvima.
Logično, tim golom je postao i najstariji strelac za Austriju na najvećem takmičenju.
"Ne zvuči baš dobro", rekao je Marko Arnautović posle utakmice uz osmeh i dodao:
"Ali zaista mi je već svejedno koje rekorde obaram. Želim da dam sve od sebe na svom poslednjem turniru sa ovom ekipom. Izuzetno sam srećan i radostan što smo pobedili u ovoj utakmici. Ekipa je dala sve od sebe, na početku se primetilo i da smo bili malo nervozni, ali to je normalno kada započinješ Svetsko prvenstvo. Ulazak sa klupe? Sedeti na klupi nikada nije lep osećaj. Saša Kalajdžić je i zaslužio da bude u startnoj postavi, takođe sam veoma srećan zbog njegove forme nakon toliko teških povreda".
Nakon otprilike pola sata igre selektor Ralf Ragnik je prišao Arnautoviću.
"Rekao mi je da ulazim. Naravno da ne propuštam takav trenutak“.
Arnautović je u 102. minutu postigao gol sa bele tačke.
"Sjajan osećaj. Dobro jutro svim Austrijancima! Hvala na podršci, nastavićemo da se borimo za vas", rekao je iskusni centarfor.
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