Susret je na programu u noći između srede i četvrtka (01.00).
FIFA WC 2026
GANA I PANAMA IZLAZE NA TEREN: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
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Fudbaleri Gane i Paname u noći između srede i četvrtka (01.00) igraju svoj meč na Mundijalu.
Injaki Vilijams u dresu reprezentacije Gane Foto: Aled Hopkins / Actionplus / Profimedia, Aled Hopkins / imago sportfotodienst / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia
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Direktan prenos ove utakmice čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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