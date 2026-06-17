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Lionel Mesi je na stadionu u Kanzas Sitiju postigao het-trik i doneo pobedu svom timu, a ujedno je oborio čak sedam rekorda.

Najbolji fudbaler svih vremena je, takođe, zabeležio svoj 200. nastup u dresu Argentine, a na terenu je proveo 80. minuta. Ideja je da što svežiji dočeka nastavak takmičenja.

Scene koje su viđene nakon što je Mesi izašao iz igre su obišle planetu.

Društvene mreže su prepune fotografija Mesija koji sedi na travi, pored klupe za rezervne igrače.

Navodno, saigrači su želeli da naprave mesto za njega, ali je on insistirao da to ne rade, pa je seo pored, na travu. Društvo mu je pravio Kristijan Romero.

Pogledajte kako je to izgledalo:

1/4 Vidi galeriju Lionel Mesi na travi na utakmici Argentina - Alžir Foto: MICHAEL STEELE / Getty images / Profimedia, Ismael Adnan / Shutterstock Editorial / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Bonus video: