Slušaj vest

Lionel Mesi je na stadionu u Kanzas Sitiju postigao het-trik i doneo pobedu svom timu, a ujedno je oborio čak sedam rekorda.

Najbolji fudbaler svih vremena je, takođe, zabeležio svoj 200. nastup u dresu Argentine, a na terenu je proveo 80. minuta. Ideja je da što svežiji dočeka nastavak takmičenja.

Scene koje su viđene nakon što je Mesi izašao iz igre su obišle planetu.

Društvene mreže su prepune fotografija Mesija koji sedi na travi, pored klupe za rezervne igrače.

Navodno, saigrači su želeli da naprave mesto za njega, ali je on insistirao da to ne rade, pa je seo pored, na travu. Društvo mu je pravio Kristijan Romero.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Lionel Mesi na travi na utakmici Argentina - Alžir Foto: MICHAEL STEELE / Getty images / Profimedia, Ismael Adnan / Shutterstock Editorial / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Ne propustiteFIFA WC 2026ISTORIJSKA NOĆ LIONELA MESIJA! Pogledajte kako je Argentina na krilima fudbalskog božanstva srušila Alžir (VIDEO)
Mundijal 2026, Argentina, Alžir, Lionel Mesi
FIFA WC 2026SELEKTOR U SUZAMA ZBOG MESIJA! Ljubio ga i grlio pred celim svetom, pa zaplakao pred kamerama - saigrači ga slave kao boga!
Lionel Skaloni
FIFA WC 2026"MESI JE LUD ČOVEK" Haland zapalio mreže - objava o slavnom Argentincu izazvala je lavinu reakcija!
Haland i Mesi
FIFA WC 2026FUDBALSKI FENOMEN! Selektor u ekstazi posle čudesne partije Mesija: Ne postoje reči kojima bih mogao da ga opišem!
Lionel Skaloni

Bonus video:

00:14
Novak oduševljen Mesijevom proslavom gola Izvor: Instagram/djokernole