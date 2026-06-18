Susret je na programu u noći između srede i četvrtka (04.00).
FIFA WC 2026
UZBEKISTAN I KOLUMBIJA NA TERENU: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
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Fudbaleri Uzbekistana i Kolumbije u noći između srede i četvrtka (04.00) igraju svoj meč na Mundijalu.
Luis Dijaz u dresu Kolumbije Foto: Julian Medina/DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia, DiaEsportivo / Actionplus / Profimedia, Meg McLaughlin / Getty images / Profimedia
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Direktan prenos ove utakmice možete pratiti na Areni Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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