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Fudbaleri Češke i Južne Afrike u četvrtak od 18 časova igraju meč drugog kola Svetskog prvenstva.

Obe reprezentacije poražene su u prvoj rundi, Česi od Južne Koreje (1:2), a Južna Afrika od Meksika (0:2), pa će sada tražiti popravni.

Južna Koreja - Češka Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, čekaju vas na portalu Kurir.rs, dok direktan prenos možete pratiti na Areni Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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