Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Švajcarske i Bosne i Hercegovine u četvrtak od 21 čas igraju meč drugog kola Svetskog prvenstva.

Švajcarci su u prvoj rundi igrali nerešeno protiv Katara (1:1), dok je Bosna i Hercegovina istim rezultatom remizirala sa Kanadom.

1/10 Vidi galeriju Kanada - BiH Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televizijama Arena Sport Premium 1 i RTS 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

BONUS VIDEO: