Slušaj vest

Fudbalske reprezentacije Egipta i Irana, dve represivne zemlje za homoseksualce i lezbijke, igraće na Svetskom prvenstvu u "Utakmici ponosa" u Sijetlu, koja se poklapa sa godišnjom gradskom proslavom LGBTQ+ zajednice.

Obe zemlje tražile su da se proslava otkaže.

U Iranu su istopolne veze nelegalne, a homoseksualci pogubljeni zbog sodomije, a u Egiptu su gejevi i lezbijke hapšeni i gonjeni na osnovu zakona o nepristojnosti i zabranjeno je isticanje bilo kakvih obeležja Prajda, posebno zastava duginih boja.

Tih zastava biće u izobilju tokom utakmice 26. juna i tipično bučnih parada ispred stadiona.

Iran i Egipat su u decembru poslali žalbe Međunarodnoj fudbalskoj federaciji (FIFA). Fudbalski savez Egipta saopštio je da tokom utakmice kategorički odbija podržavanje bilo kakvih aktivnosti koje prodržavaju homoseksualce.

1/8 Vidi galeriju Iran - Novi Zeland, Mundijal 2026 Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

FIFA, čija ovlašćenja su ograničena samo na stadione, najverovatnije je odbacila taj protest.

Lideri LGBTQ+ zajednice nadaju se da će utakmica doprineti pozitivnoj promeni.

Državni senator Džejmi Pedersen, jedan od gej članova zakonodavnog tela Vašingtona, rekao je da je vrlo prikladno što će u utakmici igrati reprezentacije iz zemalja u kojima LGBTQ+ osobe nisu dobrodošle i da će preneti "pozitivne slike ljudi iz zajednice".

"Ako biste pokušali da uvezete proslavu prajda u Egipat ili Iran, to bi mogla biti katastrofa. Ali u zajednici kakva je Sijetl, koja se ponosi time što dočekuje sve ljude, ne mogu da zamislim da će to biti značajan problem", naveo je Pedersen.

Nije prvi put da organizatori Svetskog fudbalskog prvenstva moraju da se bave osetljivim pitanjima o tretmanu LGBTQ+ zajednice.

Domaćin prošlog Mundijala Katar ima zakone koji kriminalizuju homoseksualnost. Vlasti su tada saopštile da su svi dobrodošli na turnir, uključujući i gostujuće LGBTQ+ navijače, uz molbu da ti gosti poštuju konzervativnu kulturu te zalivske zemlje.

FIFA tretira zastavu duginih boja kao izjavu o ljudskim pravima i dozvoliće navijačima da ih unesu unutar stadiona u Sijetlu.

Sijetl Prajd, neprofitna organizacija koja organizuje godišnju gradsku paradu, ohrabruje ljude da proslave onako kako žele.

Bonus video: