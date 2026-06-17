Slušaj vest

Nišić, koji trenutno igra za Lokomotivu iz Taškenta, smatra da Argentinci imaju svoje šanse, pogovoto ukoliko Lionel Mesi bude raspoložen kao što je bio na utakmici protiv Alžira.

Lionel Mesi je het-trikom predvodio svoj tim do pobede rezultatom 3:0.

Lionel Mesi protiv Alžira Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Nišić ističe da nekoliko ekipa može do titule, a da je Argentina svakako među favoritima. 

"Sa ovakvim Mesijem sve je moguće. Argentina ima neverovatnu povezanost unutar ekipe. Svi su okupljeni oko zajedničkog cilja i nema velikih ega. Deluje da su svi potpuno posvećeni timu. Verujem da mogu da stignu daleko, ali mislim da postoji pet ili šest reprezentacija koje imaju realne šanse za titulu i da će nijanse odlučivati u završnici turnira", istakao je Nišić za “Legalbet”.

Na utakmici protiv Alžira Lionel Mesi je ušao u istoriju, a oborio je sedam rekorda.

Argentina će u narednom kolu igrati protiv Austrije, a grupnu fazu će zatvoriti utakmicom protiv Jordana.

Ne propustiteFIFA WC 2026JASAN STAV IRANA I EGIPTA PRED "UTAKMICU PONOSA"! Obe reprezentacije ne žele da slave sa LGBTQ+ zajednicom
Fudbaleri Irana
FIFA WC 2026"VI STE BEZVEZE, ALI ŽENE SU VAM DOBRE" Englezi ismevali Hrvate pred okršaj na Mundijalu - snimak izazvao haos! (VIDEO)
Navijači Engleske i Hrvatske
FIFA WC 2026BIZARNO - NEMA VIŠE PIVA! NAVIJAČI JEDNE REPREZENTACIJE POPILI SU SVE U GRADU! Barovi presušili tokom Mundijala, ne može ni kap da se nađe!
Navijači Škotske na Svetskom prvenstvu
FIFA WC 2026SRPKINJA IZ GINISOVE KNJIGE REKORDA SRELA IBRAHIMOVIĆA NA ULICI U AMERICI! Odmah je pao selfi, a evo šta mu je poručila na srpskom jeziku!
Milica Narančić i Zlatan Ibrahimović

Bonus video:

00:14
Novak oduševljen Mesijevom proslavom gola Izvor: Instagram/djokernole