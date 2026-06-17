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Nišić, koji trenutno igra za Lokomotivu iz Taškenta, smatra da Argentinci imaju svoje šanse, pogovoto ukoliko Lionel Mesi bude raspoložen kao što je bio na utakmici protiv Alžira.

Lionel Mesi je het-trikom predvodio svoj tim do pobede rezultatom 3:0.

1/11 Vidi galeriju Lionel Mesi protiv Alžira Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Nišić ističe da nekoliko ekipa može do titule, a da je Argentina svakako među favoritima.

"Sa ovakvim Mesijem sve je moguće. Argentina ima neverovatnu povezanost unutar ekipe. Svi su okupljeni oko zajedničkog cilja i nema velikih ega. Deluje da su svi potpuno posvećeni timu. Verujem da mogu da stignu daleko, ali mislim da postoji pet ili šest reprezentacija koje imaju realne šanse za titulu i da će nijanse odlučivati u završnici turnira", istakao je Nišić za “Legalbet”.

Na utakmici protiv Alžira Lionel Mesi je ušao u istoriju, a oborio je sedam rekorda.

Argentina će u narednom kolu igrati protiv Austrije, a grupnu fazu će zatvoriti utakmicom protiv Jordana.

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