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Vendi Sančez, kolumbijska zvezda OnlyFans platforme koja se proslavila tokom Kupa Amerike, potvrdila je titulu najatraktivnije navijačice na svetu nakon što je njen dolazak na Svetsko prvenstvo podigao ogromnu prašinu.

Iako je u domovini odavno popularna, Kolumbijka je napravila pravi haos tokom boravka u Meksiku na proputovanju za Mundijal. NJeno pojavljivanje u javnosti izazvalo je pravu opsadu navijača, pa se na hiljade ljubitelja fudbala okupilo samo da bi atraktivnu manekenku videlo uživo.

Vendi Sančez Foto: Screenshot / Instagram

Pored provokativnog stajlinga, Vendi privlači pažnju i otvorenim simpatijama prema prvoj zvezdi kolumbijskog tima, Hamesu Rodrigezu. Ona je ponovo uputila poruku bivšem fudbaleru Real Madrida, nazvavši ga „papacito“, što su svetski tabloidi odmah sačekali i preneli.

Sančezova je na Instagramu premašila cifru od 360.000 pratilaca, dok njen OnlyFans nalog beleži istorijsku posećenost i broj pretplata.

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Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot