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Fudbaleri Engleske pobedili su večeras u Dalasu selekciju Hrvatske sa 4:2, u utakmici prvog kola Grupe L na Svetskom prvenstvu.

Golove za Englesku postigli su Hari Kejn u 12. i 42. minutu, Džud Belingem u 47. i Markus Rašford u 85. minutu. Golove za Hrvatsku postigli su Martin Baturina u 36. i Petar Musa u petom minutu nadoknade prvog poluvremena.

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Nakon meča utiske je izneo selektor Hrvatske, Zlatko Dalić:

- Loše smo odigrali drugo poluvreme, prvo malo bolje. Dobili smo golove, prvi nakon penala, drugi nakon kornera. Početak drugog dela loš, pobegao je i primili smo gol. Ne mogu sad da komentarišem šta se dogodilo kod trećeg i četvrtog gola, slabo smo reagovali i to je to. Bilo se teško vratiti u utakmicu - rekao je Zlatko Dalić posle utakmice.

Engleska u drugom kolu Grupe L 23. juna igra protiv Gane u Bostonu, a Hrvatska igra protiv Paname 24. juna (1.00, Toronto).