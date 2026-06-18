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Fudbaleri Engleske savladali su Hrvatsku rezultatom 4:2 u prvoj utakmici grupe L na Svetskom prvenstvu.

Dvostruki strelac za Englesku bio je Kejn iz penala u 11 i 41. minutu, a pogađali su i Belingem u 47 i Rašford u 85. minutu.

Pogotke za Hrvatsku postigli su Baturina u 36. i Musa u petom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice:

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Luka Modrić i Alesandro Del Pjero Izvor: Instagram/alessandrodelpiero