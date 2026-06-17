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Fudbaler Mančester junajteda i jedan od lidera Portugala Bruno Fernandeš, sa velikim nestrpljenjem očekuje ovaj meč.

1/7 Vidi galeriju FRANCUSKA POSLE PENAL DRAME SRUŠILA PORTUGAL: Feliks TRAGIČAR! Ronaldo u SUZAMA ide kući, gledaćemo KLASIK u polufinalu! Foto: EFE/CLEMENS BILAN, EPA-EFE/FILIP SINGER, Shutterstock, Nick Potts / PA Images / Profimedia, Gokhan Balci / AFP / Profimedia

Posebno zadovoljstvo za vezistu Portugala predstavlja činjenica da će ponovo deliti teren sa Kristijanom Ronaldom, čovekom čije su partije obeležile odrastanje mnogih sadašnjih reprezentativaca.

"Kristijano je debitovao na Svetskom prvenstvu još 2006. godine. Svi smo odrasli gledajući ga kako igra i za nas je velika čast što danas nastupamo zajedno sa njim u istoj ekipi. Verujem da i on oseća određenu dozu nervoze, jer ipak igra za svoju zemlju na najvećoj sceni. Svi znamo koliko je strastven kada nosi dres Portugala", rekao je Bruno pred duel sa DR Kongom.

Fernandeš je istakao da je Ronaldo motivisan kao i uvek i da ceo tim želi da mu pomogne da ostvari još jedan veliki uspeh u reprezentativnoj karijeri.

"Veoma je uzbuđen, baš kao i pred svako prethodno Svetsko prvenstvo. Svi smo ovde da podržimo njega i Portugal i da doguramo što dalje na turniru", poručio je Fernandeš.

Portugal u dobrom raspoloženju dočekuje premijeru na Mundijalu, pošto je u pripremnim utakmicama savladao Nigeriju i Čile identičnim rezultatom 2:1, dok će Kristijanu Ronaldu predstojeći susret biti čak 226. nastup u dresu nacionalnog tima.