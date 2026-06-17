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Fudbaleri Argentine ubedljivo su pobedili Alžir rezultatom 3:0 i tako na moćan način krenuli u odbranu titule prvaka sveta.

U glavnoj ulozi ponovo je bio nezaustavljivi Lionel Mesi, koji je het-trikom potvrdio da i u 39. godini života diktira tempo na najvišem svetskom nivou.

Međutim, samoj utakmici prethodila je prava drama van terena, što su argentinski navijači otkrili u razgovoru za domaći list "La Nacion".

1/11 Vidi galeriju Lionel Mesi protiv Alžira Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Oni su ispričali da je njihov vozač Ubera ranjen kada je iz drugog automobila u pokretu iznenada otvorena vatra na njihovo vozilo.

- Pucali su na automobil dok smo dolazili. Pucali su dva puta na Uber. Automobil se kretao, drugi auto je naišao i dva puta pucao na njega. U početku smo mislili da je probušena guma, ja nisam video šta se desilo. Vozač je zakočio, a onda sam video njegovu nogu, čovek je imao rupu na njoj. Pozvali smo policiju. Bilo je užasno - ispričao je jedan navijač.