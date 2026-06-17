Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Napadač koji igra za Nicu, uhapšen je 29. maja neposredno pred Svetsko prvenstvo u fudbalu, a razlog je navodna umešanost u nameštanje utakmica.

1/7 Vidi galeriju Meč prvog kola Grupe E, Obala Slonovače - Ekvador Foto: Kyle Rodden / Zuma Press / Profimedia, Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia, Ricardo Nogueira / Zuma Press / Profimedia

Protiv njega je pokrenuta istraga zbog sumnje da je namerno dobio žuti karton tokom utakmice Nica - Mec 17. maja u francuskoj Ligi 1.

Vahi je uhapšen neposredno nakon što je dao dva gola za pobedu Nice nad Sent Etjenom, a posle saslušanja je pušten na slobodu, dok je istraga nastavljena.

Portparol javnog tužilaštva u Marseju je potvrdio da je Eli Vahi uhapšen u okviru istrage o organizovanoj prevari, sportskoj korupciji i prikrivanju imovinske korsiti stečene krivičnim delom i pranju novca.

Ovaj skandal je prikrivan dvadesetak dana, Eli Vahi je otputovao sa ekipom u Ameriku i bio u startnoj postavi za prvi meč Obale Slonovače protiv Ekvadora, gde je njegova reprezentacija slavila sa 1:0.

Eli Vahi je u spornom meču koji je pod istragom dobio žuti karton u 35. minutu zbog zakasnelog starta nad defanzivcem Meca Sadibuom Saneom.

Sumnja se da Eli Vahi nije jedini igrač koji je na Svetskom prvenstvu, a koji je prijavljen za sumnju u umešanost u nameštanje utakmica.