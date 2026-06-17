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Lider demokrata u predstavničkom domu Hakim Džefris rekao je da je razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i "zamolio Stejt department da učini sve što je u njihovoj moći kako bi osigurali da majka 40-godišnjeg golmana može da prisustvuje narednoj utakmici selekcije Zelenortskih Ostrva".

1/8 Vidi galeriju Vozinja Foto: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia, DC / Crysta Pix /Sports Pr / Zuma Press / Profimedia

Vozinja je postao senzacija na Svetskom prvenstvu nakon što je imao sedam odbrana u utakmici protiv Španije, jednog od favorita za osvajanje titule.

Posle te utakmice Vozinja je rekao da njegova majka nije bila na utakmici pošto nije mogla da obezbedi američku vizu.

Džerfris je rekao da su sve takse ukinute i da se organizuje putovanje kako bi Vozinjina majka mogla da dođe na utakmicu Zelenortskih Ostrva i Urugvaja, koja se igra u noći između nedelje i ponedeljka u Majamiju.

"Hvala Rubiju, zvaničnicima Stejt departmenta, vlastima Zelenortskih Ostrva i Fifi na zajedničkom radu da se ovo omogući", naveo je Džefris.

Zelenortska Ostrva su jedna od 50 zemalja čiji stanovnici moraju da obezbede 15.000 dolara za američku vizu. Administracija predsednika Donalda Trampa je prošlog meseca suspendovala taj zahtev za one koji su kupili ulaznice za utakmice na Svetskom prvenstvu, ali je za mnoge navijače bilo kasno.

Stejt department saopštio je da golmanova majka nikada nije aplicirala za vizu, ali da se radi na rešavanju situacije. U saopštenju se dodaje da su svi fudbaleri učesnici Svetskog prvenstva obavešteni da su oni i njihove porodice oslobođeni obaveza od 15.000 dolara za vizu.