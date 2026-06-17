DIRLJIVE SCENE! POZNATO JE ZBOG ČEGA JE MESI BRIZNUO U PLAČ POSLE ISTORIJSKE NOĆI! Nije mogao da sakrije emocije, evo šta muči slavnog Argentinca!
Argentinac je protiv Alžira pokazao da je i sa 38 godina noćna mora za rivale i gospodar fudbalske scene.
Kapiten Argentine odigrao je partiju za istoriju i het-trikom predvodio "gaučose" do ubedljive pobede od 3:0 na startu Svetskog prvenstva. Tim podvigom izjednačio se sa Miroslavom Kloseom na vrhu večne liste strelaca Mundijala sa 16 golova, a usput je postao i najstariji fudbaler koji je ikada postigao het-trik na Svetskom prvenstvu.
Ipak, nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, Mesi je briznuo u plač, što je ostavilo javnost u potpunoj neverici i nagađanju šta je izazvalo tako snažnu emotivnu reakciju.
Britanski "San" prenosi da se razlog krije u narušenom zdravstvenom stanju njegovog oca, Horhea Orasija Mesija, koji je navodno ozbiljno bolestan.
Horhe (68) je tokom čitave Lionelove karijere bio njegov glavni agent i čovek koji je vodio računa o svim njegovim poslovima.
Konkretan povod za Mesijeve suze ubrzo je potvrdio i novinar Eduardo Fajnman, koji je javno otkrio da stariji Mesi prolazi kroz tešku zdravstvenu borbu.
- Ovo ima veze sa njegovim ocem. Njegov otac nije dobrog zdravlja. Već neko vreme, nekoliko meseci, od prošle godine. I ove nedelje je bilo nekih situacija koje su malo pogoršale njegovo zdravlje, a Mesi prolazi kroz ovu unutrašnju borbu - rekao je Fajnman.