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Ceo svet je oduševljen fantastičnim Argentincem, a nekadašnji brazilski reprezentivac Ronaldo izjavio je  da je argentinski fudbaler Lionel Mesi najbolji igrač svih vremena.

Argentina - Alžir, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, Ismael Adnan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mesi je izjednačio rekord Nemca Miroslava Klosea po ukupnom broju postignutih golova na Mundijalima

"Rekordi su tu da se ruše, a uopšte nisam iznenađen ko ih je srušio. Argentina je i aktuelni svetski šampion", izjavio je Ronaldo za Mundo Deportivo.

Mesi (38) je za reprezentaciju Argentine odigrao 200 utakmica i postigao je 120 golova.

"Svaki put kad Mesi kroči na teren, dogodi se nešto istorijsko i elegantno. Vreme je da svet prestane da zatvara oči pred istinom da je on najbolji igrač svih vremena. On briljira iz sezone u sezonu, briljira na SP, a uprkos svemu i dalje postoje sumnje u njega. Ovo je dan koji će zauvek da ostane upisan u istorijske knjige", dodao je Ronaldo, koji je od 1994. do 2011. godine igrao za reprezentaciju Brazila.

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Mundijal - Navijači Norveške Izvor: Instagram