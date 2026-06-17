"Rekordi su tu da se ruše, a uopšte nisam iznenađen ko ih je srušio. Argentina je i aktuelni svetski šampion", izjavio je Ronaldo za Mundo Deportivo.

"Svaki put kad Mesi kroči na teren, dogodi se nešto istorijsko i elegantno. Vreme je da svet prestane da zatvara oči pred istinom da je on najbolji igrač svih vremena. On briljira iz sezone u sezonu, briljira na SP, a uprkos svemu i dalje postoje sumnje u njega. Ovo je dan koji će zauvek da ostane upisan u istorijske knjige", dodao je Ronaldo, koji je od 1994. do 2011. godine igrao za reprezentaciju Brazila.