RONALDO KONAČNO PRIZNAO - MESI JE NAJBOLJI SVIH VREMENA: Vreme je da svet prestane da zatvara oči pred istinom...
Ceo svet je oduševljen fantastičnim Argentincem, a nekadašnji brazilski reprezentivac Ronaldo izjavio je da je argentinski fudbaler Lionel Mesi najbolji igrač svih vremena.
Mesi je izjednačio rekord Nemca Miroslava Klosea po ukupnom broju postignutih golova na Mundijalima
"Rekordi su tu da se ruše, a uopšte nisam iznenađen ko ih je srušio. Argentina je i aktuelni svetski šampion", izjavio je Ronaldo za Mundo Deportivo.
"Svaki put kad Mesi kroči na teren, dogodi se nešto istorijsko i elegantno. Vreme je da svet prestane da zatvara oči pred istinom da je on najbolji igrač svih vremena. On briljira iz sezone u sezonu, briljira na SP, a uprkos svemu i dalje postoje sumnje u njega. Ovo je dan koji će zauvek da ostane upisan u istorijske knjige", dodao je Ronaldo, koji je od 1994. do 2011. godine igrao za reprezentaciju Brazila.