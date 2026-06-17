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Tokom predstavljanja ekipa pre početka utakmice, na velikom ekranu NRG Stadiona u Hjustonu prikazan je i Diogo Žota, bivši fudbaler Liverpula i reprezentativac Portugalije koji je prošlog leta (3. jula, u Španiji) tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći.

U trenucima dok mu je ceo stadion odavao počast, reditelji prenosa pronašli su Žotine roditelje, koji su sa suzama u očima pratili dešavanja na terenu.

Fudbaleri Portugalije Žotu nikada neće zaboraviti, kao ni ceo fudbalski svet.

Treba podseti da je selektor Portugala Roberto Martinez napravio divan gest uoči Mundijala uvrstivši na spisak za Svetsko prvenstvo i Dioga Žotu.

Diogo Žota - potresne slike sa sahrane Foto: Carlos Carneiro / Zuma Press / Profimedia

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