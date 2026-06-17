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Francuska javnost zadovoljna je igrom svojih ljubimaca, naročito u drugom poluvremenu, ali jedan igrač je na meti žestokih kritika.

1/9 Vidi galeriju Francuska - Senegal Mundijal 2026 Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / IPA / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

U pitanju je ni manje ni više nego osvajač Zlatne lopte i zvanično najbolji fudbaler Evrope Usman Dembele.

"Usman Dembele je poroblem francuske reprezentacije", najoštriju kritiku je posle meča na račun fudbalera Pari Sen Žermena uputio bivši francuski reprezentativac Erik Di Meko.

"Njegova igra je prosek, nije odigrao nijedan dobar meč za reprezentaciju. I pored činjenice da ima Mbapea uz sebe, muči se. U reprezentaciji nikad neće biti u situaciji da se ekipa gradi oko njega, kao u PSŽ, jer ovde je Mbape. Dembele mora da istupi i da zasluži status u Francuskoj", smatra Di Meko.

O partiji Dembelea protiv Senegala možda najbolje svedoči podatak da ga je selektor Dešan prvog izveo van terena u drugom poluvremenu.

Od francuskih medija vlasnik "zlatne lopte" - dakle pričamo o najboljem igraču Evrope, zaradio je najniže ocene od svih igrača koji su dobili minutažu.

Dembele je meč počeo na poziciji u sredini ofanzivnog reda, uz Olisea, međutim kako se tu, najblaže rečeno, nije snašao, Dešan ga je u nastavku pomerio na krilo gde je, istina, pokazao više, ali i dalje vrlo malo naspram očekivanja koje Francuska ima od njega.

Meč protiv Senegala bio mu je 61. za nacionalni tim. Za to vreme postigao je tek sedam golova.

Dešan, naravno, neće odustati od nesumnjivo vanserijskog igrača i u pronalaženju prave uloge za njega što će mu biti najveći izazov u nastavku Mundijala.

Mbape i Olise su nedodirljivi, sa pravim Dembeleom Francuzi bi bili nezaustavljivi, ali lider PSŽ-a trenutno ne može da pronađe sebi pravu ulogu i pravi ritam u reprezentaciji.