IVANA KNOL NAPRAVILA FEŠTU PRED UTAKMICU ENGLESKA - HRVATSKA: Najpoznatija navijačica ukrala šou! Uzela megafon u ruke, a grudi samo što ne ispadnu! VIDEO
Ulicama Dalasa vlada sjajna atmosfera pred derbi susret prvog kola Svetskog prvenstva između Engleske i Hrvatske, a pažnju javnosti ponovo je privukla najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knol.
Knol, koja je status planetarne internet senzacije stekla tokom Mundijala u Kataru, stigla je na svoje treće uzastopno Svetsko prvenstvo kako bi uživo bodrila "Vatrene".
Njen dolazak i aktivnosti ispred stadiona nisu prošli nezapaženo, pa su je ponovo ispratili brojni svetski mediji.
Ona je napravila pravi šou uoči samog početka utakmice kada je, okružena sunarodnicima, uzela megafon u ruke i povela navijanje.
Okupljena masa hrvatskih navijača pevala je uglas sa njom, dok se Ivana još jednom pojavila u provokativnom izdanju, u posebno dizajniranoj "kockastoj" majici sa velikim dekolteom.
Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku: