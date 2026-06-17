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Ulicama Dalasa vlada sjajna atmosfera pred derbi susret prvog kola Svetskog prvenstva između Engleske i Hrvatske, a pažnju javnosti ponovo je privukla najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knol.

Knol, koja je status planetarne internet senzacije stekla tokom Mundijala u Kataru, stigla je na svoje treće uzastopno Svetsko prvenstvo kako bi uživo bodrila "Vatrene".

Ivana Knol na tribinama Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia, Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia, William Volcov / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njen dolazak i aktivnosti ispred stadiona nisu prošli nezapaženo, pa su je ponovo ispratili brojni svetski mediji.

Ona je napravila pravi šou uoči samog početka utakmice kada je, okružena sunarodnicima, uzela megafon u ruke i povela navijanje.

Okupljena masa hrvatskih navijača pevala je uglas sa njom, dok se Ivana još jednom pojavila u provokativnom izdanju, u posebno dizajniranoj "kockastoj" majici sa velikim dekolteom.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

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Ivana Knol Aston Martin Izvor: instagram/knolldoll