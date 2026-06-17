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Francuski fudbaler Adrijen Rabio izrazio je zabrinutost zbog kvaliteta terena na stadionu Njujork Nju Džersi, opisujući ga više kao veštačku podlogu.

1/9 Vidi galeriju Francuska - Senegal Mundijal 2026 Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / IPA / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Francuska je u utorak uveče počela takmičenje na Svetskom prvenstvu pobedom protiv Senegala 3:1, na stadionu na kome igraju NFL klubovi Njujork Džajantsi i Džetsi.

Brojni NFL igrači kritikovali su u poslednje vreme podlogu na tom stadionu, žaleći se na ozbiljne povrede.

Rabio je odigrao celu utakmicu i asistirao je Bredliju Barkoli kod drugog gola.

"Teren... Ne znam čak ni da li možemo tako da ga nazovemo. Više je utisak da je to veštačka podloga, prilično tvrda i kruta", rekao je Rabio, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Stanje terena kritikovao je i brazilski napadač Vinisijus Žunior, koji je istakao suvoću posle remija njegove ekipe 1:1 protiv Maroka.

"U drugom poluvremenu, uz vrućinu, teren se veoma brzo suši. Igra postane troma i ne možemo da uđemo u naš ritam", rekao je tada Vinisijus.

Za utakmice na Svetskom prvenstvu na stadionu kapaciteta 78.576 mesta postavljen je privremeni travnati teren umesto veštačke podloge.

Sledeću utakmicu na tom stadionu igraće Senegal i Norveška, u noći između ponedeljka i utorka.

Ukupno osam privremenih travnatih terena postavljeno je na 16 stadiona na kojima će se igrati utakmice u SAD, Kanadi i Meksiku.