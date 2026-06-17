Ovakav ishod utakmice apsolutno niko nije očekivao.
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OVAJ SNIMAK MORATE DA POGLEDATE! Evo kako je Kongo šokirao Portugalce i ispisao istoriju! Gol o kom bruji čitava planeta! VIDEO
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Fudbaleri Portugala i Konga odigrali su danas u Hjustonu nerešeno 1:1, u utakmici prvog kola Grupe K Svetskog prvenstva.
Portugal je poveo posle prve prilike na meču, u šestom minutu. Centaršut u kazneni prostor uputio je Pedro Neto, a najviši u skoku bio je Neveš.
Portugal - Kongo Foto: Hakan Akgun / AFP / Profimedia
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Kada se činilo da će se na odmor otići s prednošću favorita, usledio je potpuni šok za Portugalce u sudijskoj nadoknadi. Nakon jednog prekida, Visa je bio najviši u skoku i glavom doneo izjednačenje. Bio je to istorijski trenutak za ovu afričku naciju, s obzirom na to da im je ovo bio prvi pogodak ikada na Svetskim prvenstvima.
Pogledajte kako je Kongo ispisao istoriju:
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