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Portugal je doživeo neprijatno iznenađenje na samom startu Mundijala, pošto je ekipa predvođena Kristijanom Ronaldom odigrala nerešeno sa Kongom (1:1).

Ovaj neočekivani kiks ponovo je skrenuo pažnju na ranije, uvek britke komentare analitičara "RTS-a" Radeta Bogdanovića, koji je i pre ovog meča imao jasne i direktne zamerke na račun igre i uloge prve zvezde portugalskog tima.

"Pa kako da vam kažem to jesu kvalitetni i vrhunski igrači, međutim ovaj Portugal je kao menadžerska ekipa. Tu je glavni selektor Žorž Mendeš najveći fudbaslki agent na kugli zemaljskoj. Portugal sa toliko dobrim i velikim igračima nema skoro nikakve rezultate i mislim da je tu jak upliv njega u selekciju", počeo je on.

1/8 Vidi galeriju Portugal - Kongo Foto: Hakan Akgun / AFP / Profimedia

Bogdanović je oštro istakao da je svakome ko je pratio ovaj susret moralo biti jasno da Kristijanu Ronaldu više nije mesto na terenu. Ipak, uprkos slabom učinku, iskusni golgeter je proveo svih devedeset minuta u igri.

"Zdravorazuman čovek koji ima oči, koji ima sposobnost gledanja levo i desno mora da vidi da ne može sa Ronaldom. Čak i ako kreneš izvadi ga, moraš da vidiš da on ne može. Uvedi nekog mlađeg, možda će ti taj mlađi doneti strast, gol, želju, podići. Ne može jer moraš da nađeš klub i novu selekciju kad odeš iz Portugala.