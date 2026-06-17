Slušaj vest

Svoje impresije posle neočerkivanog kiksa svoje ekipe izneo je selektor Portugala Roberto Martinez.

Portugal - Kongo Foto: Hakan Akgun / AFP / Profimedia

"Počeli smo utakmicu veoma dobro. Mislim da je postizanje gola promenilo naš nedostatak napadačkih trčanja u šesnaesterac. Počeli smo da se fokusiramo samo na zadržavanje lopte, sa manje prodora u poslednju trećinu. To je omogućilo Kongu da se pregrupiše i vrati u igru", rekao je Martinez.

Portugal je primio gol u petom minutu nadoknade prvog dela, a španski stručnjak smatra da je protivnik iskoristio svoje najveće kvalitete.

"Gol pre poluvremena, iz slobodne pozicije... Oni su tim koji dobro radi na tome. To je deo onoga što je suština Svetskog prvenstva. Sada je vreme za procenu i analizu", dodao je selektor Portugala.

Uprkos razočaravajućem rezultatu, Martines veruje da njegova ekipa može mnogo bolje u nastavku turnira.

"Dopao mi se stav igrača. U drugom poluvremenu smo bili prodorniji, više smo ulazili u poslednju trećinu. To je deo procesa na Svetskom prvenstvu. Bolje je imati ovakav nastup u grupnoj fazi i mnogo se poboljšati, jer je stav bio veoma dobar", istakao je Martines.

Za kraj je poručio da Portugal mora da radi na pojedinim segmentima igre ukoliko želi da opravda ulogu jednog od favorita na Mundijalu.

"Individualni aspekti koje treba da razvijamo bili su prisutni u igri", zaključio je Martines.

Ne propustiteFIFA WC 2026POTRESNE SCENE U HJUSTONU - RODITELJI DIOGO ŽOTE U SUZAMA: Portugalci ne zaboravljaju tragično preminulog saigrača!
profimedia-0882759047.jpg
FIFA WC 2026JOŠ JEDNA MEGASENZACIJA NA MUNDIJALU! KONGO OTKINUO BOD PORTUGALU I ISPISAO ISTORIJU! Afrikanci šokirali Ronalda i družinu, u ovakav scenario niko nije verovao
profimedia-1110794454.jpg
KvotaPORTUGALCI SU APSOLUTNI FAVORITI! Kladionice nemaju dilemu - Ronaldo i ekipa su blizu pobede protiv Konga!
Kristijano Ronaldo
FIFA WC 2026MOŽE LI RONALDO KAO MESI?! Evo gde možete gledati direktan prenos meča Portugal - Kongo
Kristijano Ronaldo

00:20
Mundijal - Navijači Norveške Izvor: Instagram