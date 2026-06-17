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1/8 Vidi galeriju Portugal - Kongo Foto: Hakan Akgun / AFP / Profimedia

"Počeli smo utakmicu veoma dobro. Mislim da je postizanje gola promenilo naš nedostatak napadačkih trčanja u šesnaesterac. Počeli smo da se fokusiramo samo na zadržavanje lopte, sa manje prodora u poslednju trećinu. To je omogućilo Kongu da se pregrupiše i vrati u igru", rekao je Martinez.

Portugal je primio gol u petom minutu nadoknade prvog dela, a španski stručnjak smatra da je protivnik iskoristio svoje najveće kvalitete.

"Gol pre poluvremena, iz slobodne pozicije... Oni su tim koji dobro radi na tome. To je deo onoga što je suština Svetskog prvenstva. Sada je vreme za procenu i analizu", dodao je selektor Portugala.

Uprkos razočaravajućem rezultatu, Martines veruje da njegova ekipa može mnogo bolje u nastavku turnira.

"Dopao mi se stav igrača. U drugom poluvremenu smo bili prodorniji, više smo ulazili u poslednju trećinu. To je deo procesa na Svetskom prvenstvu. Bolje je imati ovakav nastup u grupnoj fazi i mnogo se poboljšati, jer je stav bio veoma dobar", istakao je Martines.

Za kraj je poručio da Portugal mora da radi na pojedinim segmentima igre ukoliko želi da opravda ulogu jednog od favorita na Mundijalu.

"Individualni aspekti koje treba da razvijamo bili su prisutni u igri", zaključio je Martines.